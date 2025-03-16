Такого в России еще не было: как прошли прокурорские проверки ТО в регионах РФ

Генпрокуратура признала неудовлетворительными итоги проверки пунктов ТО в России

Генпрокуратура РФ провела проверку пунктов техосмотра в российских регионах. Надзорные мероприятия начались в конце 2024 года и заняли несколько месяцев. Ведомство признало итоги проверки неудовлетворительными.

В Генпрокуратуре считают, что уровень предоставляемых услуг гражданам и предпринимателям по техосмотру не отвечает требуемым мерам. В частности, к нарушениям причислили ненадлежащую организацию процессов, включая злоупотребления и задержки со стороны операторов, а также отсутствие правовой базы.

В некоторых регионах диагностические карты оформляли без применения контрольного оборудования, или с отсутствием у приборов документов о проверке. Все выявленные нарушения негативно сказываются на качестве услуг, констатируют в Генпрокуратуре. О принятии мер прокурорского реагирования по итогам проверки пока не сообщается.

По мнению экспертного сообщества, в реальности проблем в сфере техосмотра намного больше, а выводи проверки эксперты называют слишком мягкими. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подчеркнули, что такая масштабная проверка операторов техосмотра впервые прошла на территории России.

Отмечается, что в России введут процедуру обязательного предпродажного техосмотра перед продажей транспортного средства. Проект разрабатывает Минпромторг, при этом в ведомстве заявили, что никаких конкретных предложений по этому поводу не получали.

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Источник: kommersant.ru