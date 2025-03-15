В России продают уникальную Ниву, способную плавать: рассказываем технические подробности

В Екатеринбурге продают болотоход на базе ВАЗ-2121 Нива за 1,6 млн рублей

На рынке подержанных автомобилей появилось поистине уникальное предложение – болотоход, созданный на базе легендарной ВАЗ-2121 Нива за 1,6 млн рублей.

Основой этого монстра-трака является рама японского внедорожника Suzuki Escudo, обеспечивающая непоколебимую прочность и жёсткость конструкции. На неё установлены портальные мосты «МТЗ 320» от компании «Большое Колесо», значительно увеличивающие клиренс и проходимость. Двигатель и коробка передач остались от исходной «Нивы» (ВАЗ-21213).

ВАЗ-2121 Нива

Этот пикап-болотоход получил полноуправляемое шасси и раздаточную коробку от ГАЗ-69. Рулевое управление выполнено по гидрообъёмной схеме, а колёса размером 1300/560 произведены фирмой «Арктиктранс».

Кузов, изначально «нивовский», претерпел значительные изменения. Он был удлинен в арочных частях для соответствия новой, увеличенной колёсной базе, переделан в пикап и надежно интегрирован с силовой рамой. Пружинная подвеска и передние рычаги подвески от УАЗ добавляют ещё больше устойчивости и плавности хода по неровной местности.

ВАЗ-2121 Нива

Но настоящая изюминка этого вездехода – его амфибийные свойства. Четыре поплавка, два из которых съёмные и могут быть заменены дополнительными топливными баками, обеспечивают устойчивость на воде. Это превращает Ниву в настоящий болотоход, способный преодолевать водные преграды.

Однако, стоит отметить, что все эти серьёзные переделки не были зарегистрированы в ГИБДД. Автомобиль по документам остаётся обычной Нивой, и его перевозка всегда осуществлялась на прицепе.

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Источник: Авито