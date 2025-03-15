#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Ford Mondeo
15 марта
Цены на этот большой американский седан просто рухнули: подробности
Ford объявил внушительные скидки на всю линейку...
Продажи электромобилей в России рухнули в феврале: объясняем причины
15 марта
Продажи электромобилей в России рухнули в феврале: объясняем причины
В 2025 году российский рынок электрокаров...
Chevrolet Tracker
15 марта
В Китае закрылся завод, на котором производили популярные бюджетные кроссоверы
General Motors закрывает завод в Китае, на...

В России продают уникальную Ниву, способную плавать: рассказываем технические подробности

В Екатеринбурге продают болотоход на базе ВАЗ-2121 Нива за 1,6 млн рублей

На рынке подержанных автомобилей появилось поистине уникальное предложение – болотоход, созданный на базе легендарной ВАЗ-2121 Нива за 1,6 млн рублей.

Основой этого монстра-трака является рама японского внедорожника Suzuki Escudo, обеспечивающая непоколебимую прочность и жёсткость конструкции. На неё установлены портальные мосты «МТЗ 320» от компании «Большое Колесо», значительно увеличивающие клиренс и проходимость. Двигатель и коробка передач остались от исходной «Нивы» (ВАЗ-21213).

ВАЗ-2121 Нива
ВАЗ-2121 Нива
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

Этот пикап-болотоход получил полноуправляемое шасси и раздаточную коробку от ГАЗ-69. Рулевое управление выполнено по гидрообъёмной схеме, а колёса размером 1300/560 произведены фирмой «Арктиктранс».

Кузов, изначально «нивовский», претерпел значительные изменения. Он был удлинен в арочных частях для соответствия новой, увеличенной колёсной базе, переделан в пикап и надежно интегрирован с силовой рамой. Пружинная подвеска и передние рычаги подвески от УАЗ добавляют ещё больше устойчивости и плавности хода по неровной местности.

ВАЗ-2121 Нива
ВАЗ-2121 Нива

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Но настоящая изюминка этого вездехода – его амфибийные свойства. Четыре поплавка, два из которых съёмные и могут быть заменены дополнительными топливными баками, обеспечивают устойчивость на воде. Это превращает Ниву в настоящий болотоход, способный преодолевать водные преграды.

Однако, стоит отметить, что все эти серьёзные переделки не были зарегистрированы в ГИБДД. Автомобиль по документам остаётся обычной Нивой, и его перевозка всегда осуществлялась на прицепе.

Источник: Авито

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 3
15.03.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+60