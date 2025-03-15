Расход 4,7 л на 100 км и запас хода 100 км: новейший Renault удивил экономичностью

Комментарий:

Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.