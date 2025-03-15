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Toyota представила новейший кроссовер с просторным салоном и большим запасом хода

Toyota выпустила электрический кроссовер C-HR+ для европейского рынка

Рынок электромобилей полон сенсорных экранов и минималистичных интерьеров. Однако Toyota решила пойти против течения, представив новый электрический кроссовер C-HR+, который сочетает в себе футуристический дизайн и физические кнопки.

Toyota C-HR+
Toyota C-HR+

Разработанный специально для европейского рынка, C-HR+ – это полностью электрический кроссовер (BEV), построенный на платформе e-TNGA, оптимизированной для электромобилей. Его купеобразный силуэт, узкие, агрессивные фары и тщательно продуманная аэродинамика создают запоминающийся образ, не теряющий своей элегантности. Габариты впечатляют: длина 4520 мм, колесная база – 2750 мм, а объем багажника достигает внушительных 416 литров.

Toyota C-HR+
Toyota C-HR+
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Toyota решила отказаться от абсолютной сенсорной панели управления, оставив множество физических кнопок и, что особенно важно, поворотные ручки для регулировки климат-контроля с интегрированными дисплеями. Кроме того, салон может похвастаться панорамной крышей, двумя беспроводными зарядками для смартфонов, задними USB-портами и впечатляющим 14-дюймовым экраном мультимедийной системы с EV-навигацией, которая учитывает заряд батареи и расположение ближайших зарядных станций.

Технически C-HR+ предлагает два варианта батарей: 57,7 кВтч (167 л.с., передний привод) и 77 кВтч (224 л.с. для переднего привода или 343 л.с. для полного привода). Запас хода впечатляет – до 600 км по циклу WLTP. Полноприводная версия демонстрирует динамику настоящего спортивного автомобиля, разгоняясь до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. Быстрая зарядка мощностью до 150 кВт позволяет сократить время ожидания на зарядной станции до минимума.

Интерьер Toyota C-HR+
Интерьер Toyota C-HR+

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Безопасность – один из главных приоритетов Toyota. C-HR+ оборудован передовыми системами Toyota T-Mate, включающими Toyota Safety Sense, систему предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и автоматическое торможение при парковке.

Старт продаж Toyota C-HR+ в Европе запланирован на конец 2025 года, после чего модель появится и на других рынках.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
15.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
Недостатки:
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
Комментарий:
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ
+2