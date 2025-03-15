В России появился новый просторный и богато оснащенный седан по цене Camry

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Российские дилеры предлагают новый Hyundai Sonata по цене 4,32 млн рублей

Российский автомобильный рынок пополнился интересным игроком – Hyundai Sonata 2025. Уже сейчас российские дилеры принимают заказы на этот бизнес-седан, предлагая потенциальным покупателям заманчивую альтернативу популярной Toyota Camry XV80.

Hyundai Sonata N-Line 2025
Hyundai Sonata N-Line 2025

На рынке представлены две основные модификации Hyundai Sonata 2025. Самый доступный, но отнюдь не скромный вариант – Sonata N-Line 2025 года выпуска. За 4,32 млн рублей покупатель получает спортивный седан с 2,0-литровым турбомотором, выдающим впечатляющие 250 л.с. Это на 15 л.с. больше, чем у самой мощной версии Toyota Camry XV80. В сочетании с автоматической коробкой передач, такая Sonata обещает динамичную и захватывающую езду. При этом, автомобиль поставляется из Китая.

Интерьер Hyundai Sonata N-Line 2025
Интерьер Hyundai Sonata N-Line 2025
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Второй вариант – гибридная версия Sonata 2025 с 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатым автоматом. Общая мощность гибридной установки составляет 192 л.с., что сопоставимо с показателями 2,0-литровой Camry XV80. Цена, правда, выше – 4,95 млн рублей. За эти деньги вы получаете автомобиль, импортируемый из США.

Независимо от того, выберете ли вы N-Line или гибридную версию, Hyundai Sonata 2025 порадует вас богатым оснащением. Даже базовая комплектация может похвастаться цифровой панелью приборов и большой медиасистемой, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, люком, электрорегулировкой сиденья водителя и кожаным салоном.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
15.03.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.
+3