Россиянам напомнили о суровости наказания за грязные номера

Юрист Адамс: нечитаемые номера могут повлечь лишение прав на 1,5 года

Чистота автомобиля – вопрос не только эстетики, но и соблюдения закона. Многие водители, увлеченные поездками за город или просто забывающие о своевременной мойке, рискуют столкнуться с неприятными последствиями из-за грязных номерных знаков.

Несмотря на кажущуюся незначительность, загрязненные номера могут привести к серьезным штрафам, а в некоторых случаях – даже к лишению водительских прав.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), номерной знак автомобиля должен быть в постоянно читабельном состоянии. Критерий читаемости достаточно строг: номер должен быть различим с расстояния 20 метров. Даже если одна буква или цифра неразборчива, это уже повод для привлечения к административной ответственности.

Размер штрафа и вид наказания зависят от того, случайно ли номерной знак оказался нечитаемым, или же это было сделано преднамеренно. Если неразборчивость номера вызвана объективными причинами, такими как дождь, снег, грязь на грунтовой дороге, штраф составит 500 рублей.

Ситуация изменяется кардинально, если инспектор ГИБДД установит, что водитель намеренно сделал номерной знак нечитаемым. Это может быть намеренное загрязнение, применение специальных средств для затруднения чтения номера, и прочие ухищрения. В таком случае наказание значительно суровее: штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Законодательство не щадит рецидивистов. Если водитель повторно пойман на преднамеренном сокрытии номерного знака, ему грозит лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев.

Если вы считаете, что штраф выписан несправедливо, и неразборчивость номерного знака была вызвана объективными причинами (погодные условия, состояние дороги), вы имеете право оспорить его. Для этого необходимо собрать доказательства, подтверждающие вашу версию событий. Это могут быть фотографии дорожного покрытия, свидетельские показания и другие документы.

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Источник: RT на русском