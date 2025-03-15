В Китае закрылся завод, на котором производили популярные бюджетные кроссоверы

General Motors закрывает завод в Китае, на котором производились Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker, компактный кроссовер, переживает глобальную перестройку производства. Недавно General Motors (GM) объявил о прекращении выпуска модели на заводе SAIC-GM Norsom в Китае.

Китай был одним из ключевых производственных центров Tracker, поставлявшего автомобили не только на внутренний рынок КНР, но и на экспорт. Прекращение производства в Китае потенциально могло бы привести к дефициту и росту цен. Однако GM уже нашел решение, переместив основное производство в Узбекистан на завод UzAuto Motors.

Chevrolet Tracker

Узбекистанское производство Tracker отличается значительной локализацией – до 50%. Здесь производят двигатели, кузова (включая штамповку, сварку и окраску), пластиковые детали салона, сиденья и электропроводку. Это не только создает рабочие места в Узбекистане, но и, потенциально, снижает зависимость от импорта и делает производство более устойчивым к внешним потрясениям.

Однако, эта «узбекистанская история» не лишена нюансов. Значительная часть компонентов для узбекистанского производства Tracker поставлялась из Китая. Перенос производства в Узбекистан, сопряжен с необходимостью найти новых поставщиков этих комплектующих. По информации Autostrada.uz, отсутствие своевременной замены китайских компонентов уже привело к некоторым изменениям в комплектации автомобилей. На рынке появляются Tracker без системы климат-контроля и катализатора стандарта Евро-5.

Это имеет прямое влияние на конечного потребителя. Цена на Chevrolet Tracker 2025 года выпуска в Узбекистане стартует от 206,4 миллиона сумов (около 1,36 миллиона рублей по текущему курсу). При этом дополнительная плата за установку катализатора Евро-5 составляет 3 136 000 сумов (примерно 206 тысяч рублей).

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Источник: Автострада