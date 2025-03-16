Вот так, по мнению россиян, должен выглядеть идеальный отдых

OneTwoTrip: почти каждый россиянин считает путешествие идеальным отдыхом

Россияне, как выяснилось в недавнем исследовании сервиса OneTwoTrip, почти единодушны в одном: идеальный отдых – это путешествие. 97,5% опрошенных выбрали именно этот вариант, оставив в меньшинстве тех, кто предпочитает уют дачи, семейный вечер дома или прогулку по родным улицам.

Абсолютным лидером среди форматов путешествий, согласно исследованию, оказался пляжный отдых – его выбрали 64,5% респондентов. Звучит достаточно предсказуемо, ведь для многих россиян море ассоциируется с отдыхом, солнцем и расслаблением.

Однако, за ним тесно следуют поездки на природу (54,4%), демонстрирующие растущую популярность экотуризма и активного отдыха на свежем воздухе. Экскурсии и приключения делят третье место, набрав 44,8% и 43,7% голосов соответственно. Интересно, что активные развлечения (38,6%) и культурный досуг (37,5%) практически сравнялись по популярности. Городской туризм, напротив, оказался наименее популярным вариантом, набрав всего 28,1% голосов.

Вопрос продолжительности отдыха оказался не менее интересным. Оптимальный вариант для большинства (37,4%) – 1-2 недели. Для некоторых (22,7%) достаточно недели, а более длительный отдых (2-3 недели) предпочли 16,1% опрошенных. Месяц отдыха мечтают провести 8,4% респондентов, в то время как 7,8% довольствовались бы пятью днями, а 2,7% считают достаточным и просто выходные. А вот 4,9% участников опроса вообще мечтают об отдыхе бесконечной длительности.

Финансовый аспект отдыха также важен. Треть опрошенных готовы потратить на путешествие до 100 тысяч рублей. Довольно значительная часть (24,6%) считает идеальным бюджет до 50 тысяч рублей, что говорит о стремлении к более бюджетным вариантам отдыха. 16,2% готовы потратить до 150 тысяч, 11,9% - до 200 тысяч, а 5,3% могут позволить себе отдых без ограничений в бюджете. И, конечно же, 10% надеются, что кто-то другой оплатит их идеальный отдых.

Выбор спутника в путешествии также важен. Для большинства (53,3%) идеальный отдых - это романтическое путешествие вдвоем. Однако, значительная часть россиян (16,2%) предпочитает путешествовать в одиночку, что говорит о росте популярности сольного туризма. Путешествия с друзьями и детьми также популярны, набрав 14,6% и около 15% голосов соответственно.

Для 61,5% путешественников лучшее жилье в идеальном путешествии – отель. Вместе с тем апартаменты и виллы примерно одинаково популярны – их предпочитают 15,7 и 14,4% респондентов соответственно. Остальные хотят быть ближе к природе: им нравятся глэмпинги (3,1%), палатки (2,8%) и автодома (2,5%).

Кроме того, в сервисе выяснили, что идеальное путешествие уже случилось в жизни 67% опрошенных. Большинство из них при этом отдыхали в Таиланде (8,6%) и Турции (7,7%). Также в топ-10 направлений попали Италия (4,8%), Франция (3,3%), ОАЭ (2,9%), Испания (2,7%), Мальдивы (2,5%), Индонезия (2,3%), Вьетнам (2,1%) и Грузия (1,9%).

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Источник: Известия