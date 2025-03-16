В России появился крепкий и навороченный японский седан по цене Москвича

В России доступен для заказа новый седан Nissan Altima по цене от 2,9 млн рублей

Новый Nissan Altima можно привезти в Россию через параллельный импорт под заказ. Цена, заявленная одним из владивостокских дилеров, составляет от 2 936 000 рублей.

Внешне Nissan Altima, выпускающаяся с 2018 года на совместном предприятии Nissan-Dongfeng в Китае, напоминает Volkswagen Arteon, что может стать дополнительным стимулом для покупателей, ценящих элегантный дизайн.

Nissan Altima

Однако сходство ограничивается лишь внешностью. Под капотом скрывается 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 156 л.с., работающий в паре с вариатором и передним приводом.

Заявленная цена в 2 936 000 рублей относится к комплектации XL-Upr, которая предлагает весьма богатое оснащение. В него входят кожаный салон с кожаным мульти-рулем, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, светодиодная оптика, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора с передними и задними парктрониками, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер Nissan Altima

Сравнение с Москвичом 6 показывает, что Nissan Altima может предложить сопоставимую стоимость при значительно более богатом оснащении.

Однако стоит помнить о рисках, связанных с параллельным импортом. Гарантийное обслуживание может быть затруднено, а стоимость ремонта и обслуживания может оказаться выше, чем у автомобилей, поставляемых официально.

К тому же, цены на Altima варьируются в зависимости от региона и поставщика: в Москве стоимость уже достигает 3 420 000 – 3 450 000 рублей, а фирма из Иркутска готова доставить в Россию более мощную версию модели, оснащенную 2,0-литровым 248-сильным мотором, за 3 460 000 рублей. Полноприводную Altima с 2,5-литровым 182-сильным двигателем может привезти компания из Владивостока и просит за нее ориентировочно 4 400 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня