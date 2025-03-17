Подготовить машину к весне стало дороже на 14-16%

«Чек индекс»: средний чек на услуги шиномонтажа на 19% выше уровня 2024 года

Расходы на весеннюю подготовку автомобиля в России в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс».

Аналитики изучили данные по тратам на подготовку автомобилей к весеннему сезону в РФ за периоды с 1 по 13 марта 2024 и 2025 годов.

Так, средний чек на услуги шиномонтажа для легкового авто в 2025 году составил 2,46 тыс. рублей, что на 19% выше уровня 2024 года. Число покупок таких услуг выросло на 24% в годовом выражении. Средний чек на услуги автомойки в марте – 1,21 тыс. рублей (на 16% выше), количество покупок увеличилось на 15%.

Средняя стоимость одной шины для легкового автомобиля, по данным исследования, составила 7,54 тыс. рублей, что на 16% выше уровня 2024 года. Число покупок снизилось на 19%. Средний чек на покупку жидкости для омывания стекла вырос на 12%, до 420 рублей (число покупок снизилось на 5%), на покупку набора щеток стеклоочистителя – повысился на 11%, до 1,045 тыс. рублей (число покупок снизилось на 6%).

При расчете такого комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре шины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для весенней подготовки авто, выходит 35,295 тыс. рублей, на 16% выше уровня прошлого года.

Однако если не учитывать траты на летнюю резину, средний чек трат составит 5,135 тыс. рублей, на 14% выше прошлогоднего уровня.

Эксперты отмечают, что средний чек на автотовары, резину и другой ассортимент автосервисов выше из-за инфляционно-ценового фактора, большей размерности шин (автовладельцы чаще берут колеса для кроссоверов), а также стремления покупателей приобретать более качественный ассортимент.

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Источник: ТАСС