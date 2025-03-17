Машины россиянам больше не по карману: рынок ждет кратное падение продаж

РОАД: продажи новых легковых авто в РФ в марте 2025 года снизятся в два раза

В марте текущего года продажи новых машин в России могут снизиться вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он отметил, что одной из причин падения спроса стало сокращение автокредитования.

Если в марте 2024 года было реализовано около 145 тысяч легковых машин, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года, пояснил глава РОАД.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил, что по итогам первой недели марта (3-9 марта) было зарегистрировано около 17 тысяч новых легковых автомобилей, что на 38% ниже первой мартовской недели прошлого года и ниже последней недели февраля.

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Источник: РИА Новости