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Машины россиянам больше не по карману: рынок ждет кратное падение продаж

РОАД: продажи новых легковых авто в РФ в марте 2025 года снизятся в два раза

В марте текущего года продажи новых машин в России могут снизиться вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он отметил, что одной из причин падения спроса стало сокращение автокредитования.

Если в марте 2024 года было реализовано около 145 тысяч легковых машин, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года, пояснил глава РОАД.

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Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил, что по итогам первой недели марта (3-9 марта) было зарегистрировано около 17 тысяч новых легковых автомобилей, что на 38% ниже первой мартовской недели прошлого года и ниже последней недели февраля.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
17.03.2025 
Фото:Depositphotos
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