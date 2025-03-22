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Электрический Kodiaq получит имя Eodiaq или Ediaq, или?

Space-BEV: электрический Kodiaq от Skoda с тремя рядами сидений

Компания Skoda показала тизеры предсерийной модели Space-BEV – электрической версии своего популярного кроссовера Kodiaq, который, вероятно, будет называться Eodiaq или Ediaq.

Skoda пока не раскрывает названия SUV, но все они у производителя заканчиваются на q, а электромобили начинаются на E.

Эта модель является развитием концепт-кара Vision 7S, представленного в 2022 году, и предполагает создание большого трехрядного электрического внедорожника.

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Space-BEV использует электрическую платформу MEB материнской компании Volkswagen. Прототип Vision 7S имел длину около 5 метров, и можно ожидать, что серийная модель Space-BEV будет получит длину около 4,85 метра, что немного больше, чем у Kodiaq (длина которого составляет 4,7 метра).

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Что касается дизайна, то Space-BEV будет выполнен в духе новой дизайнерской философии Skoda под названием Modern Solid. Этот стиль сочетает визуальную выразительность и простоту. Ожидается, что серийная версия лишится некоторых черт концепта, таких как открывающиеся вовнутрь двери и отсутствие средней стойки.

Основной акцент в интерьере сделан на удобство для всей семьи. Skoda планирует разместить в салоне до семи человек, предлагая три ряда сидений, на которых будет удобно даже взрослым пассажирам. В компании подчеркнули, что при выборе материалов для салона будет уделено внимание экологическим стандартам, в том числе будут использованы переработанные материалы.

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Ожидается, что модель Space-BEV станет третьим внедорожником Skoda, выполненным в русле новой дизайнерской концепции, после Elroq и Enyaq. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты, но Skoda обещает, что это будет мощный и вместительный электрический внедорожник, способный удовлетворить потребности семей и любителей приключений.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Skoda
Количество просмотров 12
22.03.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9