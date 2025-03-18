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Цена одного из лучших семейных кроссоверов снизилась – мы знаем, где его продают

На рынке России можно найти кроссовер Kia Sportage по цене от 3,1 млн рублей

Популярный у россиян Kia Sportage пятого поколения завозят в Россию по схеме параллельного импорта, такой кроссовер можно купить по цене от 3,1 млн рублей.

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Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

Kia Sportage за 3,1 млн рублей продавец из Краснодара готов привезти «под ключ». Кроссовер оснащен мотором объемом 2,0 л мощностью 236 л.с., 6-ступенчатой АКП, привод – передний. В списке оснащения: салон из кожи, большой цифровой «кокпит» с виртуальной приборкой и мультимедиа, климат-контроль, панорамная крыша.

На 50 тыс. дороже новый Kia Sportage продают в Иркутске, у него атмосферный мотор объемом 2,0 л мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый автомат, передний привод. Также в оснащении цифровой «кокпит», климат-контроль и панорамная крыша.

KIA Sportage
KIA Sportage

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Еще один вариант кроссовера с двигателем объемом 1.6 л мощностью 150 л.с.., с передним приводом и механической коробкой передач продают в Хабаровске по цене 3,245 млн рублей. У него салон отделан тканью, но зато крупные литые диски и цифровая панель приборов, соединенная с дисплеем мультимедиа.

За полноприводный Kia Sportage в Москве и Магнитогорске просят минимум 3,35 млн рублей. Также кроссоверы с передним и полным приводом есть в наличии в разных регионах России – предложение насчитывает более 400 экземпляров.

KIA Sportage
KIA Sportage

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Kia
18.03.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31