Цена одного из лучших семейных кроссоверов снизилась – мы знаем, где его продают

На рынке России можно найти кроссовер Kia Sportage по цене от 3,1 млн рублей

Популярный у россиян Kia Sportage пятого поколения завозят в Россию по схеме параллельного импорта, такой кроссовер можно купить по цене от 3,1 млн рублей.

Kia Sportage за 3,1 млн рублей продавец из Краснодара готов привезти «под ключ». Кроссовер оснащен мотором объемом 2,0 л мощностью 236 л.с., 6-ступенчатой АКП, привод – передний. В списке оснащения: салон из кожи, большой цифровой «кокпит» с виртуальной приборкой и мультимедиа, климат-контроль, панорамная крыша.

На 50 тыс. дороже новый Kia Sportage продают в Иркутске, у него атмосферный мотор объемом 2,0 л мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый автомат, передний привод. Также в оснащении цифровой «кокпит», климат-контроль и панорамная крыша.

KIA Sportage

Еще один вариант кроссовера с двигателем объемом 1.6 л мощностью 150 л.с.., с передним приводом и механической коробкой передач продают в Хабаровске по цене 3,245 млн рублей. У него салон отделан тканью, но зато крупные литые диски и цифровая панель приборов, соединенная с дисплеем мультимедиа.

За полноприводный Kia Sportage в Москве и Магнитогорске просят минимум 3,35 млн рублей. Также кроссоверы с передним и полным приводом есть в наличии в разных регионах России – предложение насчитывает более 400 экземпляров.

KIA Sportage

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Источник: avtonovostidnya.ru