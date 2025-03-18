За что автовладельцу могут ограничить выезд за рубеж — разбираемся с юристом
Автовладельцу, согласившемуся зарегистрировать на свое имя транспортное средство другого человека, грозят штрафы и другие наказания. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев.
«Если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70-80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля, включая моральный вред. Кроме того, КоАП предусматривает ответственность за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения», – перечислил Воропаев.
Если не номинальный, а фактический владелец будет управлять автомобилем в состоянии алкогольного управления, собственнику тоже грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и даже лишение прав сроком на 1,5–2 года, подчеркивает Воропаев.
Кроме того, номинальному собственнику автомобиля придется оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фотофиксации, совершенное реальным владельцем, если он его не уплатит, уточняет Воропаев. Если неуплаченных штрафов скопится большое количество, то номинальному собственнику авто могут ограничить выезд за границу, подытожил Воропаев.
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Источник: gazeta.ru