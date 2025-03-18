#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как укрепление рубля повлияет на стоимость новых автомобилей в России
18 марта
Как укрепление рубля повлияет на стоимость новых автомобилей в России
Эксперт Корнев: Дорожающий рубль сдержит цены...
У «европейцев» с пробегом много проблем: эксперт о выборе в пользу авто из Китая
18 марта
У «европейцев» с пробегом много проблем: эксперт о выборе в пользу авто из Китая
Эксперт Шагапов объяснил, почему новый «китаец»...
Nissan Primera
18 марта
Nissan возродит свою культовую модель
В Японии компания Nissan планирует возродить...

Nissan отзовет популярные седаны из-за опасной неисправности

Компания Nissan отзывает седаны Sentra 2025 из-за дефекта крепления сидений

Nissan проведет отзыв седанов Nissan Sentra 2025 г. в. из-за неправильно закрепленных рам водительского кресла.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Nissan Sentra
Nissan Sentra

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

Под отзыв попадут седаны Nissan Sentra, собранные на мексиканском заводе Nissan в Агуаскальентесе с 8 по 14 февраля 2025 года.

При плановой проверке качества было обнаружено нарушение сварного шва между рамой и направляющей водительского сиденья.

Дилеры Nissan начнут сообщать об отзыве автовладельцам 1 мая 2025 года.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Autoevolution

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 12
18.03.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Sentra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв