Nissan отзовет популярные седаны из-за опасной неисправности

Компания Nissan отзывает седаны Sentra 2025 из-за дефекта крепления сидений

Nissan проведет отзыв седанов Nissan Sentra 2025 г. в. из-за неправильно закрепленных рам водительского кресла.

Nissan Sentra

Под отзыв попадут седаны Nissan Sentra, собранные на мексиканском заводе Nissan в Агуаскальентесе с 8 по 14 февраля 2025 года.

При плановой проверке качества было обнаружено нарушение сварного шва между рамой и направляющей водительского сиденья.

Дилеры Nissan начнут сообщать об отзыве автовладельцам 1 мая 2025 года.

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Источник: Autoevolution