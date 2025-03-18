Nissan отзовет популярные седаны из-за опасной неисправности
Компания Nissan отзывает седаны Sentra 2025 из-за дефекта крепления сидений
Nissan проведет отзыв седанов Nissan Sentra 2025 г. в. из-за неправильно закрепленных рам водительского кресла.
Nissan Sentra
Под отзыв попадут седаны Nissan Sentra, собранные на мексиканском заводе Nissan в Агуаскальентесе с 8 по 14 февраля 2025 года.
При плановой проверке качества было обнаружено нарушение сварного шва между рамой и направляющей водительского сиденья.
Дилеры Nissan начнут сообщать об отзыве автовладельцам 1 мая 2025 года.
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Источник: Autoevolution
Фото:Nissan
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18.03.2025
Фото:Nissan
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