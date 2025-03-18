Функцию по оформлению ОСАГО на Госуслугах хотят ввести в России

Депутат ГД Авксентьева предложила разрешить оформлять ОСАГО на Госуслугах

Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила ввести на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО. Соответствующее обращение она направила в Минцифры РФ.

В документе сказано, что сейчас для получения полиса россиянам приходится посещать офисы страховщиков, стоять в очередях. Также гражданам доступно электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, но страховщики часто уклоняются от дистанционной продажи ОСАГО.

Авксентьева отмечает, что распространены случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО (например, требования одновременно приобрести добровольную страховку жизни или имущества).

Также страховщики часто отказывают россиянам в выдаче полиса ОСАГО в так называемых убыточных регионах. Бывает, что страховщики отказывают в электронном оформлении полиса, ссылаясь на высокие риски мошенничества в некоторых регионах.

Подобные негативные моменты подрывает доверие к системе обязательного страхования, отмечается в документе.

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Источник: РИА Новости