Nissan возродит свою культовую модель
В Японии компания Nissan планирует возродить модель Primera
Японский автопроизводитель Nissan рассчитывает возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год.
Пользователи Сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную компанией для регистрации в Малайзии. Уточняется, что в заявке значится наименование Primera, а ее статус – «ожидает регистрации».
По данным Carscoops, будущая Primera может стать электромобилем и составить конкуренцию Tesla Model 3, Mazda 6e и Volkswagen ID.7. Возможно, это будет сделано в рамках партнерства компании с китайской Dongfeng.
Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.
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Источник: Carscoops.com
Фото:Carscoops
18.03.2025
Фото:Carscoops
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