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Nissan возродит свою культовую модель

В Японии компания Nissan планирует возродить модель Primera

Японский автопроизводитель Nissan рассчитывает возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год.

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Пользователи Сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную компанией для регистрации в Малайзии. Уточняется, что в заявке значится наименование Primera, а ее статус – «ожидает регистрации».

По данным Carscoops, будущая Primera может стать электромобилем и составить конкуренцию Tesla Model 3, Mazda 6e и Volkswagen ID.7. Возможно, это будет сделано в рамках партнерства компании с китайской Dongfeng.

Nissan Primera
Nissan Primera
Nissan Primera
Nissan Primera

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Carscoops.com

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
18.03.2025 
Фото:Carscoops
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