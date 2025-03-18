Nissan возродит свою культовую модель

В Японии компания Nissan планирует возродить модель Primera

Японский автопроизводитель Nissan рассчитывает возродить модель Primera, которая выпускалась с 1990 по 2007 год.

Пользователи Сети обнаружили заявку на товарный знак, поданную компанией для регистрации в Малайзии. Уточняется, что в заявке значится наименование Primera, а ее статус – «ожидает регистрации».

По данным Carscoops, будущая Primera может стать электромобилем и составить конкуренцию Tesla Model 3, Mazda 6e и Volkswagen ID.7. Возможно, это будет сделано в рамках партнерства компании с китайской Dongfeng.

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Carscoops.com