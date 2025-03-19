Как правильно обкатать новую машину: ответ эксперта
Нужно соблюдать рекомендации по обкатке новых авто, которые установил завод-изготовитель, отмечает региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.
По его словам, в первые месяцы владения особенно внимательно и регулярно нужно проверять состояние и уровни всех технических жидкостей. Также очень важно выбрать щадящий режим работы основных агрегатов, таких как двигатель, коробка передач, рассказал эксперт.
В ходе обкатки все детали машины притираются, поэтому перегружать ее не нужно. При этом двигатель не должен работать на высоких оборотах. Также не следует надолго оставлять мотор работать в припаркованной машине.
Необходимо чередовать нагрузку и скоростные режимы, а также избегать экстренного торможения, рассказал Ершов. Частоты вращения двигателя нужно менять плавно. По окончании «обкатки» эксперт советует заменить моторное масло, так как из-за притирки деталей образуется микростружка, негативно действующая на работу двигателя.
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Источник: Российская газета