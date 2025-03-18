Ранний переход на летние шины чреват не только проблемами для авто

Эксперт Щиголев перечислил все риски ранней смены комплекта сезонных шин

Ранняя весна спутала планы автовладельцам, и некоторые из них поспешили сменить сезонные колеса автомобилей. Но плюсовая температура снова сменилась холодами, а в таких условиях водитель машины с летними шинами может потерять управление. Об этом рассказал владелец автосервиса Fit Service Алексей Щиголев.

«При малейшем минусе летняя резина теряет эластичность, становится «деревянной». Управление можно сравнить с ездой на санях. За месяц сухих дорог водители уже успели перестроиться на летний стиль езды, когда тормозишь чуть позже и дистанцию держишь чуть меньшую. Это ведет к росту аварийности», – объясняет специалист.

Кроме того, в таких условиях летние шины быстрее изнашиваются, к тому же, расход топлива увеличивается из-за постоянных маневров во время езды. Поэтому всем, кто уже успел «переобуться» лучше отказаться от поездок до наступления устойчивой теплой погоды. Тогда не придется тратить деньги на возможный кузовной ремонт, констатирует Щиголев. Менять зимние шины на летние нужно при температуре 5-7°С градусов, рекомендует эксперт.

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Источник: gazeta.ru