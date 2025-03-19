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Япония резко снизила экспорт автомобилей в Россию

Япония в феврале 2025 года сократила экспорт легковых машин в Россию на 23,8%

Япония в феврале текущего года снизила экспорт легковых машин в РФ на 23,8% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Уточняется, что Япония в феврале уменьшила поставки легковых авто в РФ на 23,8%, а запчастей и комплектующих – на 26,8%.

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Ранее сообщалось, что импорт праворульных авто в РФ превысил ввоз леворульных. Так, в 2022 году было завезено 260 тысяч единиц, в 2023-м – 387 тысяч, а в 2024-м – 395 тысяч автомобилей. За это время доля импорта машин с правым расположением руля составила 60,5%, а с левым 39,5%.

Самыми популярными б/у машинами стали японские Honda и Toyota (68% импорта). Также среди россиян были популярны Nissan, Subaru, Mazda и Suzuki.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Количество просмотров 15
19.03.2025 
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
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