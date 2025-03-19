Автоконцерн из КНР локализует производство в РФ — мы знаем, какая модель будет первой

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GAC намерен собирать автомобили в России и уже ищет площадку

Автопроизводитель из Китая GAC наладит производство автомобилей в России. Об этом рассказал руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров.

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«Компания GAC ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки. По срокам сказать не смогу, но российский рынок для GAC в приоритете, в прошлом году он стал лидером по объему продаж среди рынков вне Китая. Все ресурсы, интересы и приоритеты выстроены в пользу российского рынка», – рассказал топ-менеджер.

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Первой моделью, которая встанет на конвейер, с большой долей вероятности будет кроссовер GS4. Никифоров подчеркнул, что «есть запросы со стороны продаж и планы со стороны головного офиса». Этот кроссовер представлен в большом сегменте, в нем в числе прочих была модель Toyota RAV4, и GS4 часто сравнивают с японской маркой, подытожил Никифоров.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
19.03.2025 
Фото:Wikimedia
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