В России вступили в силу новые справочники для расчета выплат по «автогражданке»

В РСА рассказали, насколько выросла средняя цена запчастей для ремонта по ОСАГО

Новые справочники цен на автозапчасти, используемые страховыми компаниями для расчета компенсаций по ОСАГО, вступили в силу сегодня, 19 марта. В среднем, цены на детали выросли на 1,2%, но в зависимости от марки прайс может отличаться, уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В частности, комплектующие на Porsche и Skoda выросли в цене, а на Nissan и Lada – подешевели. Стоимость запчастей для Porsche, Skoda, Volkswagen и Peugeot выросла более чем на 5% по сравнению с зафиксированными в декабрьских справочниках, для Toyota – на 4%, для Renault, Audi и Hyundai – более чем на 2%. Также стали дешевле комплектующие для Nissan (минус 1,9%), Mitsubishi (минус 0,8%) и Lada (минус 0,6%), уточнили в РСА.

«Изменение цен в справочниках показывает ситуацию с логистикой поставок. Также мы наблюдаем значительные колебания курса доллара, зависящие от экономических и политических факторов, особенно в условиях экономических санкций. Поэтому расходы поставщиков и продавцов запчастей на российский рынок все время меняются, и именно это влияет на конечные цены для потребителей», – объясняет глава РСА Евгений Уфимцев.

Несмотря на рост средних цен на запчасти, по итогам 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7616 рублей – это на 2,6% меньше, чем в 2023 году, подытожил Уфимцев.

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Источник: rg.ru