В России хотят запретить замерзающий антифриз

Минэнерго предложило запретить в РФ антифриз, замерзающий при −35 градусах

Минэнерго России предложило запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, слов «тосол», Tosol, «антифриз», Antifreeze. Подготовлен соответствующий проект поправок в Технический регламент.

В документе сообщается, что жидкости не являются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов по Цельсию. В ведомстве полагают, что необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с такими параметрами.

Также в министерстве предложили обязать производителей помещать информацию о температуре начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки.

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Источник: «Известия»