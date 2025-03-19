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В России хотят запретить замерзающий антифриз

Минэнерго предложило запретить в РФ антифриз, замерзающий при −35 градусах

Минэнерго России предложило запретить использовать в наименовании или обозначении охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, слов «тосол», Tosol, «антифриз», Antifreeze. Подготовлен соответствующий проект поправок в Технический регламент.

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В документе сообщается, что жидкости не являются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации выше минус 35 градусов по Цельсию. В ведомстве полагают, что необходим запрет на производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с такими параметрами.

Также в министерстве предложили обязать производителей помещать информацию о температуре начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Сергей Бобылев
Количество просмотров 9
19.03.2025 
Фото:ТАСС/ Сергей Бобылев
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