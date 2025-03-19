Появился новый способ выгодно купить новый автомобиль Geely

Маркетплейс Wildberries запустил онлайн-продажу автомобилей Geely

Машины марки Geely теперь доступны для покупки онлайн на Wildberries. Руководитель категории «Авто» объединенной компании Wildberries & Russ Василий Гаврилюк сообщил, что этот бренд является одним из лидеров по объемам продаж новых авто на рынке России.

Уточняется, что все представленные на витрине модели Geely можно будет купить по фиксированной цене, которая не изменится.

Сейчас на маркетплейсе представлены Geely Monjaro, Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Okavango, Geely Emgrand, Geely Preface и Geely EX5. Уточняется, что клиент может рассчитывать на выгодную покупку без дополнительных условий.

После оплаты заказа официальный дилер свяжется с покупателем для получения необходимой для подписания договора информации и согласования места доставки.

Также клиент может забрать покупку в ближайшем дилерском центре Geely.

Договор купли-продажи будет передан покупателю перед выдачей автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

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Источник: пресс-служба Geely