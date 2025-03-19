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Появился новый способ выгодно купить новый автомобиль Geely

Маркетплейс Wildberries запустил онлайн-продажу автомобилей Geely

Машины марки Geely теперь доступны для покупки онлайн на Wildberries. Руководитель категории «Авто» объединенной компании Wildberries & Russ Василий Гаврилюк сообщил, что этот бренд является одним из лидеров по объемам продаж новых авто на рынке России.

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Уточняется, что все представленные на витрине модели Geely можно будет купить по фиксированной цене, которая не изменится.

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Сейчас на маркетплейсе представлены Geely Monjaro, Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Okavango, Geely Emgrand, Geely Preface и Geely EX5. Уточняется, что клиент может рассчитывать на выгодную покупку без дополнительных условий.

После оплаты заказа официальный дилер свяжется с покупателем для получения необходимой для подписания договора информации и согласования места доставки.

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Также клиент может забрать покупку в ближайшем дилерском центре Geely.

Договор купли-продажи будет передан покупателю перед выдачей автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: пресс-служба Geely

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.03.2025 
Фото:Depositphotos
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