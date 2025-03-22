#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Geely EX5
22 марта
Гарантия 6 лет и ресурс 1 млн км: в РФ стартовали продажи нового добротного кроссовера
В РФ стартовали официальные продажи кроссовера...
Интерьер Chevrolet Equinox
22 марта
Новый доступный полноприводный кроссовер Chevrolet привезли в Россию
В РФ появились в продаже новые кроссоверы...
Интерьер Toyota Alphard
22 марта
В России появился совершенно новый минивэн Toyota Alphard: названа цена
Гибридный минивэн Toyota Alphard 2025 продается...

На фильм о пилотах Формулы-1 не пригласили ТВ-канал, освещающий чемпионат

На предпоказ фильма про Ф-1 с Брэдом Питтом не пригласили экспертов ТВ-канала

Закрытый предпоказ фильма про Формулу-1 с Брэдом Питтом в главной роли состоялся на Гран-при Австралии-2025.

Эта новость примечательна еще и тем, что на мероприятие не пригласили экспертов британского канала Sky Sports F1 Наоми Шифф, экс-пилота Дженсона Баттона и ведущего канала Саймона Лэзенби.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю

Этот телевизионный канал специально создали в 2012 году для освещения событий международного чемпионата Формула-1. Так как производство фильма завершилось, Лэзенби посчитал, что уже может рассказать причину такого бойкота организаторов предпоказа.

«По-моему, это было на Гран-при Великобритании в прошлом году. Мы – я, Наоми и Дженсон – подошли к Брэду на стартовой решетке и попытались сделать с ним селфи. Чуть позже нам принесли записку, в которой говорилось, что мы прервали рабочий процесс мистера Питта. Если Брэд это будет смотреть, мы приносим ему свои извинения, но для нас эта ситуация стала причиной, по которой мы не получили приглашения на предпросмотр фильма», – с сожалением рассказал представитель канала.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Напомним, мировая премьера фильма под названием F1 запланирована на 25 июня текущего года. Фильм повествует о вымышленном пилоте Сонни Хейсе вымышленной команды APXGP и его напарнике Джошуа Пирсе, роль которого исполняет британский актер нигерийского происхождения Дамсон Идрис.

Источник: autosport.com.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Кинопоиск
Количество просмотров 3
22.03.2025 
Фото:Кинопоиск
Поделиться:
Оцените материал:
0