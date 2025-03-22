На фильм о пилотах Формулы-1 не пригласили ТВ-канал, освещающий чемпионат

На предпоказ фильма про Ф-1 с Брэдом Питтом не пригласили экспертов ТВ-канала

Закрытый предпоказ фильма про Формулу-1 с Брэдом Питтом в главной роли состоялся на Гран-при Австралии-2025.

Эта новость примечательна еще и тем, что на мероприятие не пригласили экспертов британского канала Sky Sports F1 Наоми Шифф, экс-пилота Дженсона Баттона и ведущего канала Саймона Лэзенби.

Этот телевизионный канал специально создали в 2012 году для освещения событий международного чемпионата Формула-1. Так как производство фильма завершилось, Лэзенби посчитал, что уже может рассказать причину такого бойкота организаторов предпоказа.

«По-моему, это было на Гран-при Великобритании в прошлом году. Мы – я, Наоми и Дженсон – подошли к Брэду на стартовой решетке и попытались сделать с ним селфи. Чуть позже нам принесли записку, в которой говорилось, что мы прервали рабочий процесс мистера Питта. Если Брэд это будет смотреть, мы приносим ему свои извинения, но для нас эта ситуация стала причиной, по которой мы не получили приглашения на предпросмотр фильма», – с сожалением рассказал представитель канала.

Напомним, мировая премьера фильма под названием F1 запланирована на 25 июня текущего года. Фильм повествует о вымышленном пилоте Сонни Хейсе вымышленной команды APXGP и его напарнике Джошуа Пирсе, роль которого исполняет британский актер нигерийского происхождения Дамсон Идрис.

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Источник: autosport.com.ru