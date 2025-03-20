Продажи легковых авто снизились на 40%

Целиков: в марте 2025 года на российском авторынке нет обычного повышения спроса

К концу месяца российские дилеры смогут продать чуть более 80 тысяч новых автомобилей, что будет примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля, но при этом на 10% меньше января и, самое главное, примерно на 40% ниже уровня марта 2024 года. Такие данные приводит источник, ссылаясь на главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Эксперт отмечает, что уровень продаж новых легковушек в марте прошлого года сам по себе был чрезвычайно высок: тогда люди ожидали апрельских изменений правил ввоза автомобилей в страну и старались купить авто до волны подорожания. В этом же году никакого подобного стимула продаж нет, да и традиционного для весны подъема спроса на новые машины не наблюдается.

Напротив, граждане включили «режим ожидания»: кто-то ждет возвращения брендов, другие предпочитают копить, третьи надеются на снижение цен на фоне укрепления рубля. По мнению эксперта, первый квартал окажется существенно ниже по продажам, чем тот же период прошлого года. Возможно, такое начало года сформирует отложенный спрос, который реализуется летом и разгонит продажи.

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Источник: Коммерсант