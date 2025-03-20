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А вы точно знаете, когда нужно менять моторное масло? Эксперты подскажут

Водителям рассказали о нюансах и сроках замены масла в двигателе

Синтетическое моторное масло лучше противостоит окислению, выдерживает высокие температуры и дольше сохраняет свои свойства по сравнению с минеральными маслами. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали о сроках замены масла.

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Производители рекомендуют менять синтетическое масло примерно через 12-24 тыс. км. Но эти цифры нельзя назвать корректными, потому что условия эксплуатации автомобиля не всегда бывают идеальными. Кроме того, манера вождения водителя тоже имеет значение.

«Лучший ориентир – это рекомендации производителя вашего автомобиля. Как правило, они советуют менять масло через 10-15 тыс. км или один раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Важно помнить: даже если масло выглядит чистым, это не значит, что оно сохраняет все свои свойства. Со временем оно теряет вязкость, хуже защищает двигатель, а значит – увеличивает риск износа деталей», – объясняют эксперты.

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Используя только качественное масло, нужно помнить и о замене масляного фильтра – он задерживает мелкие частицы и загрязнения. Но если фильтр вовремя не заменить, он перестанет корректно работать, в итоге вся грязь окажется в двигателе, подытожили эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 13
20.03.2025 
Фото:freepik / Drazen Zigic
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