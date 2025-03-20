МЧС показало борьбу с паводками в регионах России (видео)

МЧС России: активная фаза весеннего половодья наблюдается в 11 регионах РФ

Сотрудники МЧС России работают над устранением последствий весенних паводков в 11 регионах страны. По данным министерства, на момент утра 20 марта по всей территории РФ оставались затопленными 63 жилых дома, 93 дачных дома, 363 приусадебных участка, 54 низководных моста и 35 участков автодорог. Работы продолжаются, пострадавших отправляют в пункты временного размещения (ПВР).

За предыдущие сутки в трех российских населенных пунктах от воды освободились 74 жилых и 80 дачных домов. Но в Челябинской области, Башкирии и Красноярском крае продолжает складываться сложная обстановка. Там скорейшим образом освобождают объекты от воды, а водителей просят быть внимательными.

В Челябинской области за сутки приведены в норму 74 жилых дома, 80 садовых домов, 195 приусадебных участков. 21 жилой дом, 93 садовых дома и 134 участка остаются подтопленными, а десять человек находятся в ПВР. Зато в Красноярском крае уровень воды в реке Минусинка уже снизился на 180 см, вернувшись к минимальным значениям. Всего пара приусадебных участков остаются затопленными.

Тяжелее в Башкортостане: поднявшаяся река Инзер затопила 42 жилых дома и участка в Азово, а также 9 участков дорог и два моста. Эвакуированы 127 человек, из них 20 детей – с ними круглосуточно находятся психолог МЧС и фельдшер. В ПВР размещены 56 человек, а еще 71 человека отправили к родственникам... За прошедшие сутки от воды в Башкирии освободились 29 приусадебных участков и один мост.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: МЧС России