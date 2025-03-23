Взгляните на готичный 14-местный монстр-катафалк Cadillac Hearse

В Сети обсуждают монстр-трак с кузовом от старого катафалка Cadillac

Американский источник, обративший внимание на фотографии монстр-трака Cadillac Hearse (буквально – Кадиллак-катафалк) в соцсетях, характеризует его как «машину для вас и 13 ваших готичных подружек». Бильд-редактор «За рулем» предлагает другое описание: если бы «Охотники за привидениями» снимали в российской глубинке.

И действительно, дорожный просвет для наших весенних дорог самый подходящий, а в кузове автомобиля безошибочно угадывается старый Miller-Meteor на базе Cadillac Fleetwood 1959 года, из которого, по сюжету картины, и был сделан легендарный Ecto-1.

Про ту машину известно, что до съемок в фильме она была «скорой помощью», а вот эта ранее имела несколько иную профессию. Догадаться об этом несложно: свои «погребальные» корни этот Phantom (имя машины, начертанное на бортах) гордо выставляет напоказ.

То есть по виду это прямо-таки катафалк, просто на гигантских колесах и с 14-местным салоном, если считать место водителя. Очень надеемся, что на всех местах все же будут ехать живые люди. Впрочем, звук установленного между осями двигателя Chevy 454 V8 поднимет из мертвых кого угодно.

Мощнейшая рама, усиленная подвеска и «монстровые» покрышки гигантского размера – вот на какой платформе зиждется этот силовой агрегат, органично дополняясь кузовом благородного черного цвета. В кузов интегрирован каркас безопасности из стальных труб – так что, даже кувыркнись вы несколько раз, останетесь живее всех живых. Хотя птичку по имени Phantom в этом случае будет, безусловно, жалко.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Jalopnik