Раскрыта причина снижения цен на новые автомобили

Эксперт Попов: после укрепления рубля заводы и дилеры снизили цены на машины

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечает, что на фоне укрепления рубля автопроизводители и дилеры переписали прайс-листы на некоторые модели.

Небольшое снижение цен на некоторые китайские машины (Jetour, Exeed, Voyah), связано с падением спроса и стремлением компаний привлечь покупателей, а также с эмоциональной составляющей на фоне укрепления нацвалюты.

Скидки выступают временной мерой и носят локальный характер, отмечает Попов. В основном, снижение цен было весьма небольшим. Учитывая высокую маржинальность «китайцев», у них есть возможности для маневра, поэтому они немного снижают цены, создавая для потребителей интересные предложения, пояснил эксперт.

Чтобы сделать точный вывод о влиянии курса рубля на авторынок, необходимо выждать 3-5 месяцев.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: АБН24