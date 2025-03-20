#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Депутаты будут добиваться принятия законопроекта об экзамене для мигрантов
20 марта
Депутаты будут добиваться принятия законопроекта об экзамене для мигрантов
Госдума отклонила законопроект об экзамене для...
Hyundai Creta
20 марта
Названы минусы Hyundai Creta второго поколения
Эксперт Житнухин перечислил восемь минусов...
Не потерять деньги и не быть обманутым: как продать машину быстро и безопасно
20 марта
Не потерять деньги и не быть обманутым: как продать машину быстро и безопасно
Эксперт Корнев: выгоднее всего продавать...

Названы минусы Hyundai Creta второго поколения

Эксперт Житнухин перечислил восемь минусов Hyundai Creta второго поколения

Среди главных минусов кроссовера Hyundai Creta второго поколения можно выделить слабое лакокрасочное покрытие кузова, повышенный шум в салоне, жесткую подвеску, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Новинка бизнес-класса от 2,5 млн — на чем сэкономили?

Наряду с этим у автомобиля с мотором 1.6 G4FG (121 л.с.), 6-ступенчатой АКП и полным приводом явно не хватает динамики для обгонов на трассе, отметил эксперт.

К тому же с течением времени у Creta накапливается нагар в двигателе и начинается повышенный расход масла – 2 литра на 1 тыс. км. Поэтому необходимо заранее заменить кольца и клапаны, не дожидаясь их поломки, рассказал Житнухин.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Ресурс МКП превышает 200 тыс. км, но уже после 50 тыс. начинают течь сальники приводов и первичного вала.

Автомат прослужит свыше 250 тыс. км, если менять масло чаще, чем рекомендовано производителем. По словам специалиста, к 150 тыс. км все равно потребуется замена всех прокладок и фрикционных накладок гидротрансформатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 5
20.03.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+6