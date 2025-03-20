Названы минусы Hyundai Creta второго поколения

Эксперт Житнухин перечислил восемь минусов Hyundai Creta второго поколения

Среди главных минусов кроссовера Hyundai Creta второго поколения можно выделить слабое лакокрасочное покрытие кузова, повышенный шум в салоне, жесткую подвеску, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Наряду с этим у автомобиля с мотором 1.6 G4FG (121 л.с.), 6-ступенчатой АКП и полным приводом явно не хватает динамики для обгонов на трассе, отметил эксперт.

К тому же с течением времени у Creta накапливается нагар в двигателе и начинается повышенный расход масла – 2 литра на 1 тыс. км. Поэтому необходимо заранее заменить кольца и клапаны, не дожидаясь их поломки, рассказал Житнухин.

Hyundai Creta

Ресурс МКП превышает 200 тыс. км, но уже после 50 тыс. начинают течь сальники приводов и первичного вала.

Автомат прослужит свыше 250 тыс. км, если менять масло чаще, чем рекомендовано производителем. По словам специалиста, к 150 тыс. км все равно потребуется замена всех прокладок и фрикционных накладок гидротрансформатора.

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Источник: «Газета.Ru»