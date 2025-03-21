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Названа причина снижения цен на новые автомобили

Эксперт Мосеев рассказал, как долго на рынке РФ продлятся скидки на новые машины

Российские дилеры снижают цены на новые автомобили, причем некоторые терпят значительные убытки, так как закупали машины при курсе доллара выше 100 рублей. Сейчас они работают в минус, но дилерам помогает укрепившийся рубль. Такое мнение выразил эксперт Олег Мосеев.

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По его мнению, скидки на покупку автомобилей 2023-2024 годов выпуска будут действовать до тех пор, пока не будет распродан весь сток.

«Увеличение скидок продолжится, поскольку рынок пока не имеет другой возможности оживиться. Производители смотрят друг на друга: если один снижает цены, то другие поступают аналогичным образом, чтобы у них не встали продажи», – объясняет эксперт.

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По мнению Мосеева, укрепление рубля даст возможность производителям менее болезненно снижать цены на фоне замедления спроса. Но при наличии высокого спроса дилеры не стали бы снижать цены даже при положительной ситуации с валютой, убежден Мосеев.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 5
21.03.2025 
Фото:freepik / xb100
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