#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эту процедуру нужно делать сразу после покупки даже нового автомобиля
21 марта
Эту процедуру нужно делать сразу после покупки даже нового автомобиля
Эксперт Денисов объяснил, что нужно сделать...
Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом
21 марта
Как курс рубля отразится на ценах машин с пробегом
Эксперт Франк оценила, как укрепление рубля...
Lamborghini Sian
21 марта
Названа самая дорогая подержанная машина в РФ
«Авто.ру»: Lamborghini Sian стал самым дорогим...

Курьеры ездят по тротуарам и скверам — что с этим делать?

Максим Кадаков: Курьеров на электровелосипедах надо наказывать жестче

Как ранее рассказывал «За рулем», в Санкт-Петербурге ведется масштабная проверка курьеров на электровелосипедах. С 10 по 14 марта Госавтоинспекция уже провела в Северной столице большую профилактическую операцию «Электровелосипед», в рамках которой проверили около полутора тысяч курьеров и их транспорт.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рейд проводился во имя профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – количество таких инцидентов в последнее время заметно выросло. Собственными соображениями о результатах питерской операции поделился главред «За рулем».

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Подавляющее большинство оказались курьерами служб доставки на «фирменном» транспорте. Две трети привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, а один попал под уголовную ответственность – решил дать взятку инспектору ДПС.

За пять дней, пока проводилась операция, в Петербурге было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, в которых пострадали три человека.

Среди курьеров-иностранцев каждый пятый находится на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Поэтому у ГУ МВД возникают вопросы о приеме таких специалистов на работу, их проверке работодателями.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

У меня тоже есть вопрос: почему этот транспорт называют электровелосипедами? У многих из них даже педалей нет. Это не велосипеды, а грузовые мопеды. Им на тротуарах вообще делать нечего – это все равно что на мотоциклах гонять по скверам и тротуарам. Поэтому и санкции должны быть соответствующими.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Софья Сандурская/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 8
21.03.2025 
Фото:Софья Сандурская/ТАСС и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0