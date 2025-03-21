Курьеры ездят по тротуарам и скверам — что с этим делать?

Максим Кадаков: Курьеров на электровелосипедах надо наказывать жестче

Как ранее рассказывал «За рулем», в Санкт-Петербурге ведется масштабная проверка курьеров на электровелосипедах. С 10 по 14 марта Госавтоинспекция уже провела в Северной столице большую профилактическую операцию «Электровелосипед», в рамках которой проверили около полутора тысяч курьеров и их транспорт.

Рейд проводился во имя профилактики ДТП с участием средств индивидуальной мобильности – количество таких инцидентов в последнее время заметно выросло. Собственными соображениями о результатах питерской операции поделился главред «За рулем».

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Подавляющее большинство оказались курьерами служб доставки на «фирменном» транспорте. Две трети привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, а один попал под уголовную ответственность – решил дать взятку инспектору ДПС.

За пять дней, пока проводилась операция, в Петербурге было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, в которых пострадали три человека.

Среди курьеров-иностранцев каждый пятый находится на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Поэтому у ГУ МВД возникают вопросы о приеме таких специалистов на работу, их проверке работодателями.

У меня тоже есть вопрос: почему этот транспорт называют электровелосипедами? У многих из них даже педалей нет. Это не велосипеды, а грузовые мопеды. Им на тротуарах вообще делать нечего – это все равно что на мотоциклах гонять по скверам и тротуарам. Поэтому и санкции должны быть соответствующими.

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Источник: Максим Кадаков