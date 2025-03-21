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Tesla выгнали с канадской выставки автомобилей

Компанию Tesla исключили из участников автосалона в канадском Ванкувере

Компанию Tesla исключили из участников автосалона в канадском Ванкувере. Уточняется, организаторы мероприятия заявили, что убирают авто бренда из экспозиции для исключения негативных последствий. Они отметили, что позволили Tesla уйти оттуда добровольно, но представители бренда этого не сделали.

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В итоге авто убрали, когда они уже стояли в стенах выставочного центра. Название компании удалили с официального сайта участников автосалона.

Исполнительный директор автомобильного шоу Эрик Николла пояснил, что причиной такого решения стала обеспокоенность за безопасность проведения мероприятий, поскольку дилерские центры компании, автомобили и их владельцы подвергаются атакам уже несколько недель.

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Машины бренда поджигают, режут им покрышки и портят кузова надписями. Причиной стала политическая активность Илона Маска и торговые войны новой американской администрации, которая ввела пошлины на товары из Канады.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.

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Источник: CarsCoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
21.03.2025 
Фото:Unsplash
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