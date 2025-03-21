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АВТОВАЗ опроверг сообщения о падении спроса на Lada Aura

АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении объема выпуска Lada Aura

В Сети появились сообщения о том, что АВТОВАЗ уменьшил объемы выпуска Lada Aura. В компании прокомментировали эту информацию.

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Lada Aura
Lada Aura

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В пресс-службе сообщили, что это слухи, автомобили в производстве и в дилерской сети. Компания строго следует производственному плану на 2025 год, уточнили в пресс-службе.

О том, что АВТОВАЗ сократил объемы производства Lada Aura, сообщал паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
21.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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