АВТОВАЗ опроверг сообщения о падении спроса на Lada Aura
АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сокращении объема выпуска Lada Aura
В Сети появились сообщения о том, что АВТОВАЗ уменьшил объемы выпуска Lada Aura. В компании прокомментировали эту информацию.
Lada Aura
В пресс-службе сообщили, что это слухи, автомобили в производстве и в дилерской сети. Компания строго следует производственному плану на 2025 год, уточнили в пресс-службе.
О том, что АВТОВАЗ сократил объемы производства Lada Aura, сообщал паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее «За рулем» сообщал, что в России продают новые Renault, собранные на АВТОВАЗе, цены вполне доступны.
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Источник: «Российская газета»
Фото:АВТОВАЗ
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21.03.2025
Фото:АВТОВАЗ
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