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Как пользоваться электросамокатом, не нарушая правила?

Ирина Волк напомнила о требованиях ПДД для пользователей электросамокатов

Для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Правилах дорожного движения есть особые требования, которые нужно знать и выполнять. Об этом напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «За рулем» приводит опубликованное сообщение полностью.

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Требования ПДД для пользователей СИМ:

  • На электросамокате можно передвигаться только одному.
  • Движение на СИМ разрешено по велосипедным (велопешеходным) дорожкам. А по пешеходным дорожкам можно кататься только в случае, если там нет запрещающих знаков.
  • Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 км/ч.
  • Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади.
  • Недопустимо использование СИМ на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей».
  • На тротуарах преимуществом обладают пешеходы.
  • Пересекать проезжую часть можно только по переходам и пешком.
  • Дети в возрасте до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ.
  • Запрещена передача детям аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов.
  • Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели.
  • В период использования гражданами СИМ необходимо быть более внимательными водителям легкового и грузового транспорта.
  • Только неукоснительно выполняя Правила дорожного движения, мы сделаем свои поездки приятными и безопасными.

Напомним, Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в рамках которых предлагается ограничить скорость СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч, а также запретить сигналить пешеходам, требуя приоритета в движении. Кроме того, предполагается введение прямого запрета на передвижение на СИМ вдвоем или втроем.

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Тем временем, в Санкт-Петербурге более тысячи курьеров на электровелосипедах и других СИМ привлекли к ответственности за нарушение ПДД в рамках масштабного рейда ГАИ. За время проведения рейда было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, пострадали три человека. С 21 по 23 марта подобное мероприятие под названием «Велокурьер» Госавтоинспекция провела в Москве.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
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Фото:АГН Москва
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