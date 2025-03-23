Как пользоваться электросамокатом, не нарушая правила?
Для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Правилах дорожного движения есть особые требования, которые нужно знать и выполнять. Об этом напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «За рулем» приводит опубликованное сообщение полностью.
Требования ПДД для пользователей СИМ:
- На электросамокате можно передвигаться только одному.
- Движение на СИМ разрешено по велосипедным (велопешеходным) дорожкам. А по пешеходным дорожкам можно кататься только в случае, если там нет запрещающих знаков.
- Если тебе 14 лет и больше, можно кататься по дороге, но только по правой стороне и не быстрее 60 км/ч.
- Для передвижения по дороге СИМ должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади.
- Недопустимо использование СИМ на магистралях с дорожным знаком «Дорога для автомобилей».
- На тротуарах преимуществом обладают пешеходы.
- Пересекать проезжую часть можно только по переходам и пешком.
- Дети в возрасте до 7 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании СИМ.
- Запрещена передача детям аккаунтов взрослых граждан для аренды электросамокатов.
- Пользователям СИМ надо использовать защитные приспособления: шлем, наколенники, налокотники, а также световозвращатели.
- В период использования гражданами СИМ необходимо быть более внимательными водителям легкового и грузового транспорта.
- Только неукоснительно выполняя Правила дорожного движения, мы сделаем свои поездки приятными и безопасными.
Напомним, Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, в рамках которых предлагается ограничить скорость СИМ при сближении с пешеходами до 10 км/ч, а также запретить сигналить пешеходам, требуя приоритета в движении. Кроме того, предполагается введение прямого запрета на передвижение на СИМ вдвоем или втроем.
Тем временем, в Санкт-Петербурге более тысячи курьеров на электровелосипедах и других СИМ привлекли к ответственности за нарушение ПДД в рамках масштабного рейда ГАИ. За время проведения рейда было зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, пострадали три человека. С 21 по 23 марта подобное мероприятие под названием «Велокурьер» Госавтоинспекция провела в Москве.
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Источник: Госавтоинспекция Москвы