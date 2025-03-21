Это фейк: отечественный автоконцерн о «проблемах» с новой моделью авто

На АВТОВАЗе опровергли проблемы с безопасностью новой модели Lada Iskra

Распространившаяся информация о якобы проблемах с подушками безопасности на Lada Iskra не соответствует действительности. Об этом сообщил директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Он почеркнул, что некоторые просто не понимают, сколько времени занимает создание новой модели, и не осознают масштабы процесса контроля промежуточных параметров качества каждого компонента, чтобы довести их до идеала.

«Ведь идеал достигается ежедневной работой и тонкой настройкой всего сборочного оборудования и механизмов машины. Именно долгий процесс создания автомобиля выявляет промежуточные сложности и проблемы, чтобы исключить их при старте серийного производства и продаж», – объясняет директор по связям.

Lada Iskra

Напомним, старт серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти состоится 19 апреля текущего года. Это событие ознаменует 55-летие выпуска первого ВАЗ-2101 Жигули. Ожидается, что у дилеров первые автомобили Lada Iskra появятся уже в мае. Причем эту модель оснастят системой стабилизации (ESC) от компании «Итэлма» начиная с базовой версии.

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Источник: avtonovostidnya.ru