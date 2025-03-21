Необычный 57-летний запорожец продают в России за 5 млн рублей

В Пензе собственник продает ЗАЗ 965 1968 г. в. за 5 млн рублей

В Пензе собственник продает ЗАЗ 965 1968 г. в. стоимостью 5 млн рублей. Пробег составляет всего 1 000 км. Под капотом авто мотор 0.9 л мощностью 27 л.с. Привод задний. По словам собственника, он строил этот автомобиль 5 лет, за основу был взят ЗАЗ-965. Рулевая, ходовая и силовая от ВАЗ-2108. Рамная конструкция, дно 2-х слойное алюминиевое, двери — крыло чайки.

У раритетного авто кожаный салон ручной работы.

Среди прочих подробностей сообщается, что у автомобиля колеса R15, бензобак из нержавейки на 30 л, глушитель ручной работы также выполнен из нержавейки.

Уточняется, что все изменения узаконены, внесены в ПТС и СТС. Имеется разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: Авто.ру