В ГАИ рассказали о склонности мужчин-водителей к рискованному вождению

МВД РФ: женщины-водители почти не садятся за руль в нетрезвом виде

Водители-мужчины чаще женщин становятся участниками аварий с тяжкими последствиями. Такие данные со ссылкой на Госавтоинспекцию обнародовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Госавтоинспекции внимательно изучают все факторы, которые влияют на аварийность на дорогах. На этот раз они проанализировали зависимость количества смертельных дорожно-транспортных происшествий от возраста и пола водителей. Статистика показала, что водители-мужчины становятся участниками аварий с тяжкими последствиями чаще, чем женщины», – уточнила официальный представитель.

В 2024 году в ДТП погибло 633 мужчины в возрасте 30-34 года, 735 – в возрасте 35-39 лет, 714 – в возрасте 40-44 года и 690 – в возрасте 45-50 лет, уточнила Волк. Более низкие показатели по сравнению с мужчинами объясняются в том числе меньшей склонностью женщин к нарушениям ПДД и рискованному поведению на дороге.

Причем женщины почти не садятся за руль в состоянии опьянения, хотя они чаще мужчин-водителей совершают ошибки при совершении различных маневров и оценке дорожной ситуации, подчеркнула Волк.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/IrinaVolk_MVD