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В ГАИ рассказали о склонности мужчин-водителей к рискованному вождению

МВД РФ: женщины-водители почти не садятся за руль в нетрезвом виде

Водители-мужчины чаще женщин становятся участниками аварий с тяжкими последствиями. Такие данные со ссылкой на Госавтоинспекцию обнародовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Мои коллеги из Госавтоинспекции внимательно изучают все факторы, которые влияют на аварийность на дорогах. На этот раз они проанализировали зависимость количества смертельных дорожно-транспортных происшествий от возраста и пола водителей. Статистика показала, что водители-мужчины становятся участниками аварий с тяжкими последствиями чаще, чем женщины», – уточнила официальный представитель.

В 2024 году в ДТП погибло 633 мужчины в возрасте 30-34 года, 735 – в возрасте 35-39 лет, 714 – в возрасте 40-44 года и 690 – в возрасте 45-50 лет, уточнила Волк. Более низкие показатели по сравнению с мужчинами объясняются в том числе меньшей склонностью женщин к нарушениям ПДД и рискованному поведению на дороге.

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Причем женщины почти не садятся за руль в состоянии опьянения, хотя они чаще мужчин-водителей совершают ошибки при совершении различных маневров и оценке дорожной ситуации, подчеркнула Волк.

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Источник: t.me/IrinaVolk_MVD

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
21.03.2025 
Фото:Depositphotos
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