Гонщики объявили бойкот английскому языку из-за введенных штрафов

Пилоты WRC в рамках ралли будут молчанием протестовать против запрета на брань

Пилоты WRC на ралли в Кении в ближайшие выходные намерены бойкотировать международный английский язык и собираются общаться с представителями СМИ исключительно на родном языке, или просто молчать.

Такой перформанс станет продолжением протеста против решения FIA штрафовать гонщиков за использование нецензурной лексики.

В феврале 2025 года во время ралли Швеции гонщика Hyundai Адриена Фурмо оштрафовали на 10 тысяч евро за использование мата во время интервью после прохождения одного из спецучастков. Причем взыскание наложили, несмотря на извинения гонщика. В поведении пилота нашли признаки нарушения международного кодекса FIA, хотя признали, что английский не является родным языком Фурмо.

После этого ведущие участники чемпионата по ралли сформировали альянс WoRDA – «Всемирный альянс пилотов ралли». Альянс попытался обсудить с руководством FIA вопрос со штрафами. Но их не услышали, и члены WoRDA объявили о публичном отказе от английского языка, правда пока только на время одной гонки.

Также пилоты обнародовали заявление, в котором назвали чрезмерно суровыми введенные санкции. Спортсмены признали, что ненормативная лексика не должна звучать во время интервью, но при этом напомнили, что свободу выражений никто не отменял.

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Источник: motorsport.com