#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продается очень необычный багги — Reboot Buggy
23 марта
Продается очень необычный багги — Reboot Buggy
Автомобиль Reboot Buggy 2013 года дизайнера...
Xiaomi SU7, замеченный у НИЦ Hyundai в Южной Корее
23 марта
Xiaomi SU7 замечен на тестировании у Hyundai: что это может значить?
Xiaomi SU7 изучают в научно-исследовательском...
Элегантное алюминиевое спортивное купе «Киев».
23 марта
Спорткары СССР — по примеру Мерседесов, ФИАТов и Феррари
Эксперт Канунников рассказал про удивительные...

Гонщики объявили бойкот английскому языку из-за введенных штрафов

Пилоты WRC в рамках ралли будут молчанием протестовать против запрета на брань

Пилоты WRC на ралли в Кении в ближайшие выходные намерены бойкотировать международный английский язык и собираются общаться с представителями СМИ исключительно на родном языке, или просто молчать.

Такой перформанс станет продолжением протеста против решения FIA штрафовать гонщиков за использование нецензурной лексики.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

В феврале 2025 года во время ралли Швеции гонщика Hyundai Адриена Фурмо оштрафовали на 10 тысяч евро за использование мата во время интервью после прохождения одного из спецучастков. Причем взыскание наложили, несмотря на извинения гонщика. В поведении пилота нашли признаки нарушения международного кодекса FIA, хотя признали, что английский не является родным языком Фурмо.

После этого ведущие участники чемпионата по ралли сформировали альянс WoRDA – «Всемирный альянс пилотов ралли». Альянс попытался обсудить с руководством FIA вопрос со штрафами. Но их не услышали, и члены WoRDA объявили о публичном отказе от английского языка, правда пока только на время одной гонки.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Также пилоты обнародовали заявление, в котором назвали чрезмерно суровыми введенные санкции. Спортсмены признали, что ненормативная лексика не должна звучать во время интервью, но при этом напомнили, что свободу выражений никто не отменял.

Источник: motorsport.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
23.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0