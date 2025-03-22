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Просторный салон, богатое оснащение, автомат — в РФ привезли добротный кроссовер Toyota

Toyota Grand Highlander появился у московских дилеров по цене от 11,4 млн рублей

К дилерам Москвы и Подмосковья прибыли новые кроссоверы Toyota Grand Highlander 2024 года выпуска.

В отличие от большинства моделей Grand Highlander, которые представлены в России и поставляются из Китая, новые автомобили прибыли прямиком из США. Стартовая цена на Toyota Grand Highlander 2024 составляет 11,358 миллиона рублей.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
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Toyota Grand Highlander действительно впечатляет своими размерами. С габаритами 5115 х 1990 х 1780 мм и колесной базой 2950 мм, этот кроссовер заметно превосходит по длине даже такие легендарные модели, как Land Cruiser 300.

Под капотом Toyota Grand Highlander 2024 скрывается мощная гибридная силовая установка, основанная на 2,4-литровом турбированном двигателе. В сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, этот полноприводный кроссовер выдает 362 л.с., что обеспечивает отличную динамику и уверенное поведение на дороге.

Интерьер Toyota Grand Highlander
Интерьер Toyota Grand Highlander

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Комплектация Platinum, которая представлена в России, включает в себя кожаный салон, два экрана с диагональю 12,3 дюйма (медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto), трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, систему кругового обзора, беспроводную зарядку и различные системы помощи водителю.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6
22.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+9