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Nissan представил уникальную новинку без колес: подробности

Nissan выпустил лимитированный коллекционный нож Z Nismo Precision Sushi Knife

Nissan представила лимитированную серию эксклюзивных ножей – Z Nismo Precision Sushi Knife.

Этот необычный проект – плод сотрудничества Nissan Design America, легендарного японского мастера по изготовлению ножей Сатоши Кирю и шеф-повара Хироюки Терады.

Нож Z Nismo Precision Sushi Knife
Нож Z Nismo Precision Sushi Knife
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Результат их совместной работы – не просто кухонный инструмент, а настоящий шедевр дизайна и инженерной мысли, вдохновленный культовым спортивным автомобилем Nissan Z.

Нож Z Nismo Precision Sushi Knife обладает элегантным и агрессивным силуэтом, напоминающим изгибы кузова Nissan Z. Его длина – 8,27 дюйма (примерно 21 см), идеально подходящая для работы с рыбой и другими ингредиентами суши. Лезвие, изготовленное из высококачественной нержавеющей стали, покрыто специальным темным составом. На лезвии красуется логотип Z и подпись шеф-повара Хироюки Терады.

Нож Z Nismo Precision Sushi Knife
Нож Z Nismo Precision Sushi Knife

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Рукоять ножа, выполненная из рога буйвола с красной вставкой, стилизованной под фирменные цвета Nismo. Но это еще не все. Каждый нож Z Nismo Precision Sushi Knife поставляется в роскошной лакированной деревянной коробке. На коробке выгравированы эмблемы всех поколений Nissan Z – дань уважения истории легендарной модели. Лимитированный тираж – всего 240 экземпляров.

Цена ножа составляет 300,23 долларов США (что эквивалентно примерно 25 400 рублям по текущему курсу).

Источник: Nissan News USA

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 4
22.03.2025 
Фото:Nissan
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