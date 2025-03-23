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В России появился новейший Range Rover в редкой версии

Range Rover P400 MHEV в уникальном цвете продают в РФ по договорной цене

В Москве, в дилерском центре «Автодом Land Rover Алтуфьево», появился настоящий шедевр британского автомобилестроения – Range Rover P400 MHEV в уникальном цвете Tourmaline Brown.

Сердцем этого внедорожника является 3-литровый бензиновый турбомотор Ingenium, развивающий впечатляющие 400 л.с. Дополненный 48-вольтовой системой MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) двигатель не только обеспечивает динамику разгона до 100 км/ч всего за 6,3 секунды, но и позволяет снизить расход топлива и выбросы CO2.

Land Rover Range Rover P400 MHEV
Land Rover Range Rover P400 MHEV
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Мощь двигателя передается на все четыре колеса посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач ZF, известной своей плавностью и быстротой переключения. Адаптивная подвеска, включающая в себя системы Adaptive Dynamics и Terrain Response, автоматически подстраивается под дорожные условия.

В салоне установлены мягкая вентилируемая кожаная обивка сидений, 13,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы Pivi Pro с интуитивно понятным интерфейсом, премиальная аудиосистема Meridian, обеспечивающая кристально чистое звучание, и адаптивный круиз-контроль.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Автодом
Количество просмотров 4
23.03.2025 
Фото:Unsplash | Автодом
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
dv
+1