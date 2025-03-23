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Названа актуальная стоимость отдыха в Турции в 2025 году

Стоимость 10 дней отдыха семьи с ребенком в Анталье стартует от 190 тыс. рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала свежие данные о стоимости путевок, которые могут помочь вам грамотно спланировать бюджет. Учитывая укрепление рубля и акции раннего бронирования, цены на отдых в июне приятно удивляют.

Стоит помнить, что несмотря на снижение цен, отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2% по сравнению с прошлым годом. Однако это усредненные данные, и колебания цен между отелями весьма существенны: некоторые подорожали на треть, другие, наоборот, стали доступнее.

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АТОР приводит следующие данные о стоимости десятидневного тура на двоих взрослых и одного ребенка в Анталье на условиях «все включено» в середине июня чартерным рейсом:

  • Отели 4 звезды: 190 000 – 240 000 рублей.
  • Отели 5 звезд (бюджетные): 200 000 – 265 000 рублей.
  • Отели 5 звезд (премиум): 275 000 – 385 000 рублей.

Путевка на двоих стоит уже дешевле. Проживание «четверке» стоит 150-180 тысяч рублей, бюджетные «пятерки» – 140-220 тысяч, премиальные «пятерки» – 230-330 тысяч.

Источник: Ассоциация туроператоров

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
23.03.2025 
Фото:Unsplash
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