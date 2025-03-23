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Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге объявил набор персонала

Законсервированный завод Toyota в Шушарах начал поиск новых сотрудников

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, долгие три года стоящий в законсервированном состоянии, внезапно подал признаки жизни. После череды нереализованных проектов и смены собственников, на площадке в Шушарах начался набор персонала.

История завода полна неожиданных поворотов. В 2023 году японский автопроизводитель Toyota продал его ФГУП «НАМИ», федеральному государственному унитарному предприятию, занимающемуся разработкой и производством автомобилей.

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Планы были грандиозные: запустить на этой площадке производство автомобилей под брендом Aurus, российского производителя люксовых автомобилей. Однако, несмотря на амбициозные заявления, завод так и не заработал на полную мощность.

Недавнее объявление о пяти вакансиях, среди которых инженеры по экстерьерам, интерьерам и электронике автомобилей, говорит о подготовке к запуску производства, но какого именно? Aurus, несмотря на рост продаж в 2023 году до 121 автомобиля (при этом снижение спроса на продукцию бренда в Петербурге составило 22%), сосредотачивает основное производство в Татарстане. Мощности Шушарского завода остаются пока невостребованными.

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Ранее ходили разговоры о сотрудничестве с китайским брендом Hongqi, но эти переговоры закончились ничем. Ещё один потенциальный проект – разработка электрокара E-Neva концерном ВКО «Алмаз-Антей» – также был остановлен.

Источник: КП - Санкт-Петербург

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
23.03.2025 
Фото:Unsplash
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