Организованные группы детей поедут в летние лагеря в купе по спецтарифу

РЖД с мая вводят по РФ спецтариф на перевозку групп детей в вагонах купе

Специальный тариф на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах начнет действовать в период летних каникул. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина (фракция «Единая Россия»).

По ее словам, действие спецтарифа РЖД по перевозке детей к местам отдыха начнется уже с мая текущего года.

«Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки, и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы мы совместно с ОАО "РЖД" проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах», – объяснила первый зампред.

Если в составе поезда не будет необходимого количества плацкартных вагонов, детям в составе плановых организованных групп предоставят места в купе. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно – разница в цене составит всего около 10%, подчеркнула Школкина.

Дело в том, что в 2024 году участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. Для заполнения заявленных объемов перевозчики предлагали купейные вагоны, поэтому стоимость проезда выросла. И у родителей возникли дополнительные финансовые траты, что негативно повлияло на уровень доступности летнего отдыха для детей, резюмировала Школкина.

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Источник: tass.ru