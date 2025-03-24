Организованные группы детей поедут в летние лагеря в купе по спецтарифу
Специальный тариф на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах начнет действовать в период летних каникул. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина (фракция «Единая Россия»).
По ее словам, действие спецтарифа РЖД по перевозке детей к местам отдыха начнется уже с мая текущего года.
«Во избежание ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов для удовлетворения имеющегося спроса на плановые групповые детские перевозки, и в целях создания более комфортных условий для перевозки большего количества ребят в каникулы мы совместно с ОАО "РЖД" проработали для них специальные условия поездок не только в плацкартных, но и в купейных вагонах», – объяснила первый зампред.
Если в составе поезда не будет необходимого количества плацкартных вагонов, детям в составе плановых организованных групп предоставят места в купе. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно – разница в цене составит всего около 10%, подчеркнула Школкина.
Дело в том, что в 2024 году участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. Для заполнения заявленных объемов перевозчики предлагали купейные вагоны, поэтому стоимость проезда выросла. И у родителей возникли дополнительные финансовые траты, что негативно повлияло на уровень доступности летнего отдыха для детей, резюмировала Школкина.
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Источник: tass.ru