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Можно ли отказаться от услуг при сезонном техосмотре авто: эксперт объяснил

Моржаретто: Автовладельцам могут навязать лишние услуги при проверке авто на СТО

Техосмотр транспортного средства предполагает перечень проверок, обязательных при прохождении ТО, все остальные услуги должны быть согласованы с автовладельцем. Но иногда специалисты навязывают допуслуги, о случаях недобросовестности некоторых СТО предупреждает автоэксперт Игорь Моржаретто.

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«Когда звонят и говорят: "А у вас тут такое! Нужно срочно менять", то тут есть опасность», – констатирует эксперт.

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Моржаретто подчеркивает, что в таком случае автовладельцы имеют законное право отказаться от подобных предложений. Если клиент доверяет конкретному автосервису, можно согласиться на дополнительные услуги, но крайне осторожно, советует Моржаретто.

Даже в ситуации, когда на СТО работают хорошие знакомые, не стоит забывать, что они заинтересованы в заработке, поэтому могут предложить ненужные услуги, отмечает эксперт. Нужно соглашаться только на то, что вашему автомобилю действительно необходимо, резюмирует Моржаретто.

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Источник: tvzvezda.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
24.03.2025 
Фото:Depositphotos
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