Японский внедорожник обновился и получил инновационную систему защиты от угона
Японский производитель Toyota анонсировал дебют модернизированного внедорожника Land Cruiser 300, модель 2025 года впервые появится на австралийском рынке.
Старт продаж Toyota Land Cruiser 300 в Австралии начнется уже во втором квартале текущего года. В салоне автомобиля – модернизированная мультимедийная система с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/Android Auto и возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху», цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов в базовом исполнении, в топовом – 12,3 дюйма, есть новый блок управления климатом.
Вместо проигрывателя CD/DVD установлен порт HDMI для подключения внешних устройств. Апгрейд получили также системы помощи водителю, включая парковочный ассистент и систему экстренного торможения. Также есть система предупреждения об опасности при открытии дверей. Кроме того, внедорожник получил обновление в части безопасности, и теперь он лучше защищен от угона.
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Источник: avtonovostidnya.ru