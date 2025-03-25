Японский внедорожник обновился и получил инновационную систему защиты от угона

Toyota готовит дебют модернизированного внедорожника Land Cruiser 300 2025 года

Японский производитель Toyota анонсировал дебют модернизированного внедорожника Land Cruiser 300, модель 2025 года впервые появится на австралийском рынке.

Старт продаж Toyota Land Cruiser 300 в Австралии начнется уже во втором квартале текущего года. В салоне автомобиля – модернизированная мультимедийная система с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/Android Auto и возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху», цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов в базовом исполнении, в топовом – 12,3 дюйма, есть новый блок управления климатом.

Вместо проигрывателя CD/DVD установлен порт HDMI для подключения внешних устройств. Апгрейд получили также системы помощи водителю, включая парковочный ассистент и систему экстренного торможения. Также есть система предупреждения об опасности при открытии дверей. Кроме того, внедорожник получил обновление в части безопасности, и теперь он лучше защищен от угона.

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Источник: avtonovostidnya.ru