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Японский внедорожник обновился и получил инновационную систему защиты от угона

Toyota готовит дебют модернизированного внедорожника Land Cruiser 300 2025 года

Японский производитель Toyota анонсировал дебют модернизированного внедорожника Land Cruiser 300, модель 2025 года впервые появится на австралийском рынке.

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Старт продаж Toyota Land Cruiser 300 в Австралии начнется уже во втором квартале текущего года. В салоне автомобиля – модернизированная мультимедийная система с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay/Android Auto и возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху», цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов в базовом исполнении, в топовом – 12,3 дюйма, есть новый блок управления климатом.

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Вместо проигрывателя CD/DVD установлен порт HDMI для подключения внешних устройств. Апгрейд получили также системы помощи водителю, включая парковочный ассистент и систему экстренного торможения. Также есть система предупреждения об опасности при открытии дверей. Кроме того, внедорожник получил обновление в части безопасности, и теперь он лучше защищен от угона.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 11
25.03.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34