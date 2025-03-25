Седан Volvo почти без пробега продают дешевле 2 млн рублей

В России появился в продаже Volvo S60 за 1,6 млн рублей

В России на продажу выставили Volvo S60 2003 г. в. с пробегом в 17 800 км по цене 1 625 000 рублей. Сейчас столько стоит Lada Vesta в начальной комплектации.

Уточняется, что этот экземпляр Volvo S60 находится в отличном состоянии: не был в ДТП, сохранились оригинальные стекла, машина стояла в гараже. Последнее ТО было пройдено 100 км назад, установлены новый аккумулятор и шины.

Есть оригинальный ПТС и два ключа. Седан оснащен 2,4-литровым мотором мощностью 170 л.с., МКП. Комплектация базовая.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: «Российская газета»