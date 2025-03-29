Завод по полной переработке старых автомобилей — вот это да!

Toyota запустит первую в истории «круговую фабрику», перерабатывающую машины

Toyota осваивает концепцию, названную Toyota Circular Factory (TCF) – так называемой «круговой фабрики» по полной переработке отслуживших автомобилей. Первым местом применения этой технологии будет завод в английском Бернастоне, где выпускают семейство Toyota Corolla – новые техпроцессы на предприятии собираются освоить уже к осени 2025 года.

По задумке, это должно стать революционным заменителем автомобильных свалок – европейское отделение Toyota Motor Europe первым в мире решилось на подобный шаг. Фабрика формата TCF, помимо собственно сборки автомобилей, будет принимать на переработку так называемые ELV – end-of-life vehicles, или машины с истекшим сроком службы, то есть пришедшие в негодность из-за возраста или в результате ДТП.

Поступивших на фабрику «старичков» будут разбирать на запчасти, годные для повторного использования, восстановления или переработки. Часть отсортированных и восстановленных компонентов будет поступать на вторичный рынок через официальных представителей Toyota, а медь, алюминий, сталь и пластик будут перерабатывать и использовать в производстве новых деталей.

По проекту, завод в Англии будет способен переработать около 10 000 автомобилей в год, что позволит дать новую жизнь 120 000 деталей, восстановить 300 тонн высококачественного пластика и 8200 тонн стали, а также другие материалы. Следующим шагом должно стать внедрение концепции TCF по всем европейским заводам Toyota. При этом производитель готов не ограничиваться своими предприятиями и сотрудничать с другими компаниями машиностроительной отрасли.

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Источник: The Drive